All Together Now, Rita Pavone nomina Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non ci sta: “Adesso ti rispondo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel corso della terza puntata di All Together Now lo scontro tra Anna Tatangelo e Rita Pavone ha acceso gli animi in studio. In questa nuova edizione la giuria ha un ruolo molto importante nella valutazione delle performance che i diversi concorrenti portano sul palco di Canale 5. Ma altrettanto nota non è soltanto la carriera artistica di ogni giurato, bensì anche la forte personalità di ognuno. Non a caso, nel corso delle puntate i confronti – talvolta anche molto vivaci – hanno infiammato i rapporti tra i giurati. Le risposte a tono non sono mancate nella terza puntata che ha visto Anna Tatangelo visibilmente infastidita. Scendendo nel dettaglio, tutto è iniziato quando la giuria doveva esprimere la propria opinione su Gli Amabili. È scontro tra ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel corso della terza puntata di AllNow lo scontro traha acceso gli animi in studio. In questa nuova edizione la giuria ha un ruolo molto importante nella valutazione delle performance che i diversi concorrenti portano sul palco di Canale 5. Ma altrettanto nota non è soltanto la carriera artistica di ogni giurato, bensì anche la forte personalità di ognuno. Non a caso, nel corso delle puntate i confronti – talvolta anche molto vivaci – hanno infiammato i rapporti tra i giurati. Le risposte a tono non sono mancate nella terza puntata che ha vistovisibilmente infastidita. Scendendo nel dettaglio, tutto è iniziato quando la giuria doveva esprimere la propria opinione su Gli Amabili. È scontro tra ...

