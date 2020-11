Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio i pazienti covid il 42% dei posti in terapia intensiva ovvero il 12% Oltre la soglia critica del 30% un dato ormai che riguarda 17 regioni su 21 mentre i posti nei reparti di medicina occupati da pazienti covid e sono il 1% a livello nazionale rispetto una soglia del 40% la Svizzera annunciato che gli 876 posti in terapia intensiva del paese sono esauriti i medici di famiglia sono in stato di agitazione in questa seconda fase Chiama ti stendo anche al collasso del territorio troppi colleghi contagiati studi scoperti dicono il ministro boccia convocato per domani alle 16 ho una riunione in videoconferenza con le regioni sulla richiesta dei governatori di sistema di 21 parametri previsti per stabilire zone per graduare le misure di emergenza all’incontro parteciperanno anche il ministro ...