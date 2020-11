Polizia Locale ferma 2 clandestini in borgo stazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Martedì 17 novembre in via Benedetto Croce una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato il controllo di due extracomunitari di sesso maschile che stazionavano sul marciapiede. Dagli accertamenti è risultato che le due persone, di nazionalità afgana, erano entrate clandestinamente sul territorio nazionale attraverso il confine sloveno, ovvero seguendo la cosiddetta rotta balcanica. Non essendo in possesso di alcun documento d’identità, come da procedura sono state sottoposte all’intervista plurilingue in presenza dell’interprete, agli accertamenti sanitari e alle procedure di fotosegnalamento. Al termine delle operazioni, i due soggetti verranno deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 10 bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato) del Testo unico sull’immigrazione. “La presenza ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Martedì 17 novembre in via Benedetto Croce una pattuglia dellaha effettuato il controllo di due extracomunitari di sesso maschile che stazionavano sul marciapiede. Dagli accertamenti è risultato che le due persone, di nazionalità afgana, erano entrate clandestinamente sul territorio nazionale attraverso il confine sloveno, ovvero seguendo la cosiddetta rotta balcanica. Non essendo in possesso di alcun documento d’identità, come da procedura sono state sottoposte all’intervista plurilingue in presenza dell’interprete, agli accertamenti sanitari e alle procedure di fotosegnalamento. Al termine delle operazioni, i due soggetti verranno deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 10 bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato) del Testo unico sull’immigrazione. “La presenza ...

virginiaraggi : È in corso da stamane censimento campo nomadi di via di Salone. Polizia locale sta utilizzando nuovo strumento per… - antondepierro : @silvio_grande Si, infatti mi sono già attivato. Credo che farò uscire lo stesso un comunicato stampa. La polizia l… - Damianodanny1 : Roma, abbandona water, poltrona e porta vicino ai cassonetti: rintracciato e multato in zona Baldo degli Ubaldi. N… - SassiLive : CORONAVIRUS, GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI POTENZA SOTTOPOSTI A TAMPONE - GenovaQuotidian : Assembramenti nella coda per i pasti ai poveri. Sanzioni Covid della Polizia locale -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Locale Polizia locale, comandante cercasi LA NAZIONE Assembramento, dice di essere minorenne alla polizia ma non lo è: denunciato

Uno di questi ha mentito agli agenti a proposito della sua identità e ha dichiarato di essere minorenne. Su disposizione del pm della Procura della Repubblica presso Il Tribunale per i minorenni, il c ...

Abbandona water, poltrona e porta vicino ai cassonetti: rintracciato e multato

E' successo in zona Baldo degli Ubaldi. Nove le persone rintracciate negli ultimi giorni dalla polizia locale durante gli accertamenti svolti su illeciti ...

Uno di questi ha mentito agli agenti a proposito della sua identità e ha dichiarato di essere minorenne. Su disposizione del pm della Procura della Repubblica presso Il Tribunale per i minorenni, il c ...E' successo in zona Baldo degli Ubaldi. Nove le persone rintracciate negli ultimi giorni dalla polizia locale durante gli accertamenti svolti su illeciti ...