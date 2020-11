“Natale senza Amazon”. Anche Salvini e Confesercenti si schierano contro il colosso di Bezos (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov – Amazon sempre più sotto attacco. In principio furono le Mascherine Tricolori con i blitz in tutta Italia conto le sedi del colosso di Jeff Bezos. Alla risposta della multinazionale Usa sono seguite poi una replica di Maurizio Gasparri e di altri esponenti di centrodestra tra cui Fabio Rampelli. E’ di ieri poi la notizia che in Francia è nata una vera e propria campagna di opinione denominata “Natale senza Amazon”. Salvini: “Basta con questo Amazon” Nelle ultime ore Anche Matteo Salvini ha preso posizione, in risposta ai vari personaggi televisivi (tra cui il virologo-star Massimo Galli) che hanno sponsorizzato gli acquisti online. “Ma è normale che qualcuno vada in tv a dire facciamo i regali su Amazon?“, ha detto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov – Amazon sempre più sotto attacco. In principio furono le Mascherine Tricolori con i blitz in tutta Italia conto le sedi deldi Jeff. Alla risposta della multinazionale Usa sono seguite poi una replica di Maurizio Gasparri e di altri esponenti di centrodestra tra cui Fabio Rampelli. E’ di ieri poi la notizia che in Francia è nata una vera e propria campagna di opinione denominata: “Basta con questoNelle ultime oreMatteoha preso posizione, in risposta ai vari personaggi televisivi (tra cui il virologo-star Massimo Galli) che hanno sponsorizzato gli acquisti online. “Ma è normale che qualcuno vada in tv a dire facciamo i regali su Amazon?“, ha detto ...

matteosalvinimi : Natale senza Amazon, favorendo gli acquisti nei negozi, che cosa ne pensate? - Corriere : «Un Natale senza Amazon»: in Francia parte la petizione a favore dei piccoli negozi - myrtamerlino : #Mattarella:'Tutti operino nella stessa direzione senza polemiche scomposte. Siamo di fronte a un nemico insidioso… - 88cb3fa01cad4f5 : RT @mariomachille: Alexandre Jardin è l'autore francese da cui è partita le petizione 'Natale senza Amazon'. Alexandre Jardin è anche uno… - IlPrimatoN : Dopo la protesta delle #MascherineTricolori e la campagna lanciata in Francia, anche in Italia si è aperto il dibat… -

Ultime Notizie dalla rete : “Natale senza Covid, Brusaferro (Iss): «Natale dipende da noi. Rt sotto 1 è l'obiettivo» Corriere della Sera