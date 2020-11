Napoli, Osimhen a Villa Stuart. Risonanza magnetica in corso (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è arrivato da poco a Villa Stuart, sede della clinica scelta dal Napoli per gli accertamenti necessari dopo l’infortunio rimediato con la nazionale della Nigeria. La Risonanza magnetica per valutare le sue condizioni fisiche è in corso. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, all’ingresso è risultato negativo al tampone rapido effettuato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’attaccante del, Victor, è arrivato da poco a, sede della clinica scelta dalper gli accertamenti necessari dopo l’infortunio rimediato con la nazionale della Nigeria. Laper valutare le sue condizioni fisiche è in. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, all’ingresso è risultato negativo al tampone rapido effettuato. L'articolo ilsta.

ZZiliani : Campane a festa: ammettere che al Napoli doveva essere assegnato il rigore è un bel passo avanti. Ma far passare l'… - napolista : Napoli, #Osimhen a Villa Stuart. Risonanza magnetica in corso All’ingresso in clinica l’attaccante è risultato nega… - sportli26181512 : TMW - Napoli, Osimhen è a Villa Stuart: tampone negativo, risonanza magnetica in corso: Victor Osimhen è da poco ar… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Napoli, Osimhen arrivato a Villa Stuart per la risonanza ma… - MilanPress_it : Oggi la verità???? -