Moto2 GP Portogallo | le combinazioni per vincere il Mondiale

La Moto2 vola in Portogallo per l'ultimo GP del Mondiale 2020. Con quattro piloti in corsa per il titolo iridato, la classe intermedia è pronta a incoronare il nuovo campione sul Circuito Internazionale di Algarve, nei pressi di Portimao. La sfida decisiva tra Bastianini, Lowes, Marini e Bezzecchi sta per iniziare. Scopriamo insieme le combinazioni per vincere il titolo. Dopo lo spettacolo nel GP di Valencia, Enea Bastianini continua a comandare la classifica con 194 punti. Subito dietro, Sam Lowes (a -14) guida gli inseguitori seguito da Luca Marini (a -18) e Marco Bezzecchi (a -23). La corsa all'iridato è ancora aperta. Ecco cosa serve ai quattro piloti per vincere l'ambito titolo di campione 2020 della Moto2.

