L' iPhone 13 punterà su una batteria tutta nuova e su foto spaziali

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) I nuovi12 sono nei negozi soltanto da pochi giorni, ma si pensa già al futuro con le prime indiscrezioni che parlano dei prossimi13 in arrivo nel 2021. Come sappiamo, lo sviluppo di un telefono non si completa in un anno, ma ci vuole molto più tempo per la ricerca e lo sviluppo di tutte le componenti in modo tale da trovare la giusta quadra tra la qualità e il costo di tutti i materiali impiegati. Per questo motivo, Apple è al lavoro da tempo su13, condividendo – inevitabilmente – buona parte del progetto con gli ultimi smartphone appena lanciati sul mercato. 4 nuovi modelli Anche il prossimo anno, infatti, sembra che la Mela possa presentare 4 modelli con schermi leggermente più grandi pur senza guadagnare ingombro, andando così a ridurre ulteriormente bordi e cornici dai telefoni disponibili oggi sul mercato. ...