Istituto di Foggia ricerca docenti A027 per supplenza

DinaMalgieri : RT @immediatonet: ?? #Foggia, tamponi #Coronavirus: attivo il “drive through” all’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata https://t.… - princigallomich : FOGGIA – Da mercoledì attivo il “drive through” presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata - princigallomich : FOGGIA – Da mercoledì attivo il “drive through” presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata - immediatonet : ?? #Foggia, tamponi #Coronavirus: attivo il “drive through” all’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata - RoAnaSal69 : l'Immediato: Chi è guarito dal #Covid può donare il proprio #plasma a #Foggia. Attivo un protocollo sperimentale ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Istituto Foggia

FoggiaToday

Dopo il Covid in una persona su 20 si sono registrati strascichi sulle capacità mentali, in molti casi in giovani tra i 18 e 49 anni anche colpiti lievemente dal virus ...Un malore improvviso mentre era in convento. Il ricovero all'ospedale di Tricase e l'allarme dei neurologi per un sospetto aneurisma celebrale che ha fatto scattare la richiesta ...