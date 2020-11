Crema di zucca

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La è una ricetta comoda e veloce da preparare, utile per molte occasioni e soprattutto deliziosa da mangiare anche con dei semplici crostini di pane, vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google Newspatata cipolla brodo vegetale sale olio extravergine di oliva Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa tagliate la cipolla a pezzi, poi sbucciate e pulite una patata e tagliatela a pezzi. Infine pulite lae tagliate a pezzetti anche quest’ultima. A questo punto, continuate la preparazione della e portate sul fuoco una pentola e aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e lasciate scaldare, quando l’olio sarà caldo aggiungete la cipolla e la patata e lasciate rosolare per qualche istante, poi quando la cipolla sarà dorata aggiungete laa ...