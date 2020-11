(Di mercoledì 18 novembre 2020) Continua a salire il numero dei positivi in provincia di Monza ee l’area Alte Groane rimane uno dei territori piùnelo. Dopo l’ingresso di Lazzate lo scorso fine settimana,entra nella top dieci deibrianzoli con maggiore indice dio, portando a 5 il numero deidell’area td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

RaiNews : Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiu… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid Lazio, il bollettino di oggi 18 novembre 2.886 nuovi casi, 1.305 a Roma, salgono i decessi. «Zona gialla non sco… - ilNotiziarioInd : Covid, salgono i contagi in Brianza. Anche Misinto tra i comuni più coinvolti - Pall_Gonfiato : Covid -19, il bollettino di oggi: salgono i decessi - mattinodinapoli : Covid Lazio, il bollettino di oggi 18 novembre 2.886 nuovi casi, 1.305 a Roma, salgono i decessi. «Zona gialla non… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono

Siena News

Il ministero della Salute ha diffuso gli ultimi dati sulla situazione epidemiologica in Italia. In Sicilia sale il numero dei posti occupati nei reparti più delicati, ovvero le terapie intensive. Legg ...Sono 34.283 i nuovi casi registrati di contagio. E i morti salgono a 753. Sono i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute.In 17 regioni superata la soglia critica per le terapie intensiv ...