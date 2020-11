Coronavirus, ancora un record di vittime: sono 753 i decessi di oggi (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – Ancora un nuovo record di vittime per la seconda ondata dell’epidemia: sono 753 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia, ventidue piu’ di ieri. Il totale delle vittime arriva così a 47.217. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – Ancora un nuovo record di vittime per la seconda ondata dell’epidemia: sono 753 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia, ventidue piu’ di ieri. Il totale delle vittime arriva così a 47.217.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, Pechino indaga ancora sui surgelati importati per spiegare la pandemia Corriere della Sera Melissa Satta e il covid: «Io e Maddox contagiati insieme, state attenti!»

L'ex velina, come già il rapper Marracash, ha aspettato di guarire dal Coronavirus per raccontare (via Instagram) il decorso della propria malattia. «Maddox è stato bene, io un po’ meno: ho avuto febb ...

Coronavirus, il bollettino di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi in Italia sono stati 34.283. I morti sono ...

