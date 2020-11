"Colpa mia, ma quelli sapevano". Comiche-Calabria, il ridicolo sfogo rubato a Conte: ma cosa aspetta a dimettersi? (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Mi assumo tutta la responsabilità". Giuseppe Conte ha capito che il disastro di quanto accaduto in Calabria, con 3 candidati commissario alla Sanità cambiati in 9 giorni e il quarto da trovare nelle prossime ore, non è un problema "locale" né tantomeno solo del ministro della Salute Roberto Speranza. Ne va dell'immagine del governo, uscito a pezzi da questa farsa, e della tenuta della sua stessa maggioranza, visti i veleni politici relativi a Giuseppe Zuccatelli (scelto, è l'accusa di molti, perchè di LeU come Speranza) e a Gino Strada (che il Movimento 5 Stelle ha candidato invano). Il premier, spiega il Corriere della Sera, al telefono ammette i "passi falsi" e spera di trovare al più presto "la persona giusta". Ripete cinque volte "mi assumo tutta la responsabilità", ma poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Mi assumo tutta la responsabilità". Giuseppeha capito che il disastro di quanto accaduto in, con 3 candidati commissario alla Sanità cambiati in 9 giorni e il quarto da trovare nelle prossime ore, non è un problema "locale" né tantomeno solo del ministro della Salute Roberto Speranza. Ne va dell'immagine del governo, uscito a pezzi da questa farsa, e della tenuta della sua stessa maggioranza, visti i veleni politici relativi a Giuseppe Zuccatelli (scelto, è l'accusa di molti, perchè di LeU come Speranza) e a Gino Strada (che il Movimento 5 Stelle ha candidato invano). Il premier, spiega il Corriere della Sera, al telefono ammette i "passi falsi" e spera di trovare al più presto "la persona giusta". Ripete cinque volte "mi assumo tutta la responsabilità", ma poi ...

