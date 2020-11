Calciomercato Inter | doppio scambio con PSG e Napoli | le ultime

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Per entrambe, secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'starebbe valutando un, con ... Dal, invece, potrebbe arrivare Arkadiusz Milik, che come anticipato da.it, ...

passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, Psg caldo su Eriksen: prende quota lo scambio a gennaio - - junews24com : Calciomercato Juve: l'Inter fa fuori due obiettivi bianconeri? Ultime - - passione_inter : Mercato - Miranda sta trattando il ritorno al San Paolo nel 2021 - - Eurosport_IT : Edicola #18novembre: l'Inter scambia tutto, la Juve accelera per David Alaba... #calciomercato - _SiGonfiaLaRete : #Inter, doppia proposta al #Napoli per #Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Il PSG non potrà permettersi ulteriori ingaggi stellari, così lascerà alla Juventus il Top Player che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021.Inter-Torino, i granata non devono avere paura! Sono tanti infatti i precedenti negli ultimi anni nei quali i granata hanno fermato l'Inter.