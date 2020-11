Bonito | scovata e sequestrata discarica abusiva di 10 300 metri quadrati

Leggi su anteprima24

(Av) – Nell'ambito del monitoraggio territoriale finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della Compagnia di Ariano hanno individuato, nel Comune di, appena fuori il centro abitato, una vasta superfice di circa 10.300 mq, illecitamente adibita a. Dall'ispezione del sito è stato infatti possibile individuare rifiuti speciali e non, abbandonati sul suolo in maniera incontrollata, tra cui carcasse di attrezzature in metalli di grandi dimensioni, copertoni di veicoli, pneumatici usurati, cumuli di conglomerati bituminosi, bidoni di plastica, materiale ferroso, plastico e vetro di varie dimensioni. Tra i rifiuti pericolosi, anche delle vasche di eternit. I l materiale rinvenuto è stato probabilmente accumulato nel corso del ...