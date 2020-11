Atp Finals 2020 | un super Medvedev approda in semifinale | Djokovic crolla in due set

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Daniilha espresso un tennis solido e convincente, nel corso della seconda giornata del Gruppo Tokyo 1970 delle Atpdi Londraando Novakper 6-3, 6-3. Il russo ha dimostrato di reggere il confronto con il numero uno del mondo, quest’ultimo vittima delle proprie scelte, talvolta indecifrabili.ha conquistato matematicamente il pass per le semifinali, decretando di fatto l’eliminazione di Diego Schwartzman.e Alexander Zverev si scontreranno per un posto al penultimo atto del torneo. Il primo set ha viaggiato sui binari di un sostanziale equilibrio, atleti adeguatamente concentrati e solidi al servizio.ha concesso due palle break agli albori del parziale, vanificate usufruendo del proprio ...

Tennis | ATP, Featured | Alle ATP Finals netta vittoria di Daniil Medvedev che raggiunge Thiem in semifinale. Partita senza storia, per Djokovic c'è ancora una possibilità di raggiungere le semifinali ...