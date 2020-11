Arthur segna col Brasile e ringrazia Pirlo | “Mi sta aiutando molto | è un grande tecnico”

(Di mercoledì 18 novembre 2020), centrocampista della nazionale brasiliana e della Juventus, ha volutore Andreadopo il golto contro l’Uruguay al termine della gara. Queste le parole riportate da Sport Mediaset.mi stain questo aspetto, è unallenatore con enorme esperienza. Conosce cosa si prova in campo e sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Sta facendo unlavoro e ho molta da imparare da lui. L'articolo ilNapolista.

