Pregliasco: "La curva è in crescita ma è lineare, il picco potrebbe arrivare tra 7 giorni" (Di martedì 17 novembre 2020) "La curva è in crescita ma è lineare, il picco potrebbe arrivare tra 7 giorni. L'emergenza negli ospedali non è scavallata ma quasi, siamo nella fase di picco. E se le cose andranno avanti così, ci aspettiamo un calo per la prossima settimana". Così Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, a Sky Tg24. "In Lombardia si vedono i primi segnali di miglioramento della situazione. Bisogna insistere con il rispetto delle misure. Più lavoriamo bene adesso più saremo sereni a Natale".Riguardo alle pressioni per allentare le misure di ...

