Patrizia De Blanck attacca Giulia Salemi: “Allontanati da me, sei cancellata” (Di martedì 17 novembre 2020) Patrizia De Blanck si è scagliata contro Giulia Salemi ieri al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo Patrizia De Blanck torna a far parlare di sé, la concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ieri dopo la diretta è andata su tutte le furie dopo essere finita in nomination. Anche Giulia Salemi ha votato la Contessa, cosa che non è affatto piaciuta alla De Blanck. Nella casa più spiata d’Italia non è riuscita a mantenere la calma, dopo la diretta si è scagliata contro la gieffina dicendo: “Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene.” Patrizia ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 17 novembre 2020)Desi è scagliata controieri al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successoDetorna a far parlare di sé, la concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ieri dopo la diretta è andata su tutte le furie dopo essere finita in nomination. Ancheha votato la Contessa, cosa che non è affatto piaciuta alla De. Nella casa più spiata d’Italia non è riuscita a mantenere la calma, dopo la diretta si è scagliata contro la gieffina dicendo: “Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene.”...

Cateryna_78 : RT @zorziskeeper: Patrizia De Blanck è la più grande dimostrazione che l'unica nobiltà che conta nella vita è quella d'animo. #GFVIP - zorziskeeper : Patrizia De Blanck è la più grande dimostrazione che l'unica nobiltà che conta nella vita è quella d'animo. #GFVIP - ricatti88 : RT @Novella_2000: Patrizia De Blanck NERA per la nomination si scaglia contro Giulia Salemi: 'Tu per me sei cancellata per sempre' (VIDEO)… - Novella_2000 : Patrizia De Blanck NERA per la nomination si scaglia contro Giulia Salemi: 'Tu per me sei cancellata per sempre' (V… - SpettacoliNEWS : Patrizia De Blanck contro Giulia Salemi: 'Stai lontana da me'! #GFVIP -