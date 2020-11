Nations League: il programma di domani (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un mercoledì intenso quello che chiuderà il sesto e ultimo turno della fase a gironi di Nations League, ecco tutte le sfide in programma: LEGA AGirone 1 (ore 20.45)Bosnia-Italia Polonia-Olanda Girone 2 Belgio-Danimarca Inghilterra-Islanda LEGA BGirone 1 Austria-Norvegia Irlanda del Nord-Romania Girone 2 Repubblica Ceca-Slovacchia Israele-Scozia Girone 3 Ungheria-Turchia Serbia-Russia Girone 4 Irlanda-Bulgaria Galles-Finlandia LEGA C Girone 2 (ore 18.00) Armenia-Macedonia Georgia-Estonia Girone 3 Grecia-Slovenia Kosovo-Moldavia Girone 4 (ore 16.00) Albania-Bielorussia Kazakistan-Lituania Foto: Logo Nations League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un mercoledì intenso quello che chiuderà il sesto e ultimo turno della fase a gironi di, ecco tutte le sfide in: LEGA AGirone 1 (ore 20.45)Bosnia-Italia Polonia-Olanda Girone 2 Belgio-Danimarca Inghilterra-Islanda LEGA BGirone 1 Austria-Norvegia Irlanda del Nord-Romania Girone 2 Repubblica Ceca-Slovacchia Israele-Scozia Girone 3 Ungheria-Turchia Serbia-Russia Girone 4 Irlanda-Bulgaria Galles-Finlandia LEGA C Girone 2 (ore 18.00) Armenia-Macedonia Georgia-Estonia Girone 3 Grecia-Slovenia Kosovo-Moldavia Girone 4 (ore 16.00) Albania-Bielorussia Kazakistan-Lituania Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

