Lombardia, l’assessore all’Agricoltura: “Abbattere ora i cinghiali per prevenire i danni se arrivasse un’epidemia di peste suina” (Di martedì 17 novembre 2020) Intervenire oggi, prima che poi sia troppo tardi. Si può riassumere così l’appello lanciato al governo dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, perché faccia al più presto un provvedimento che autorizzi l’abbattimento dei cinghiali prima che arrivi anche in Italia la peste suina, una malattia infettiva letale ma non trasmissibile all’uomo, che colpisce suini e cinghiali e rischia di provocare danni ingenti all’economia lombarda. “La peste suina si combatte solo in un modo: con gli abbattimenti dei cinghiali“, ha incalzato Rolfi replicando al ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova che, a suo dire, “garantisce impegno solo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Intervenire oggi, prima che poi sia troppo tardi. Si può riassumere così l’appello lanciato al governo dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione, Fabio Rolfi, perché faccia al più presto un provvedimento che autorizzi l’abbattimento deiprima che arrivi anche in Italia lasuina, una malattia infettiva letale ma non trasmissibile all’uomo, che colpisce suini ee rischia di provocareingenti all’economia lombarda. “Lasuina si combatte solo in un modo: con gli abbattimenti dei“, ha incalzato Rolfi replicando al ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova che, a suo dire, “garantisce impegno solo con ...

