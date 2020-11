Inter, Caressa critico: “Non è da scudetto” (Di martedì 17 novembre 2020) Fabio Caressa ai microfoni di Sky Interviene sul momento dell’Inter: “Conte forse è cambiato dal punto di vista mediatico, ma nello spogliatoio è sempre lo stesso, così mi dicono almeno. Di certo ha provato a cambiare qualcosa nella sua Inter rispetto all’anno scorso, nel modo di giocare”. Il telecronista suggerisce anche degli accorgimenti tattici riguardanti Arturo Vidal: “Vidal in quella posizione lì non convince, specie viste le difficoltà difensive. Vidal mi piace moltissimo ma non credo possa giocare lì per tutto l’anno”. E sulla lotta scudetto: “Inter o Napoli per lo Scudetto? Io dico Napoli, mi sembra costruito nel tempo per arrivare a vincere”. Inter, ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Fabioai microfoni di Skyviene sul momento dell’: “Conte forse è cambiato dal punto di vista mediatico, ma nello spogliatoio è sempre lo stesso, così mi dicono almeno. Di certo ha provato a cambiare qualcosa nella suarispetto all’anno scorso, nel modo di giocare”. Il telecronista suggerisce anche degli accorgimenti tattici riguardanti Arturo Vidal: “Vidal in quella posizione lì non convince, specie viste le difficoltà difensive. Vidal mi piace moltissimo ma non credo possa giocare lì per tutto l’anno”. E sulla lotta scudetto: “o Napoli per lo Scudetto? Io dico Napoli, mi sembra costruito nel tempo per arrivare a vincere”., ...

sportface2016 : #Inter, #Caressa critico: 'Non è da scudetto' - fcin1908it : Caressa: 'Inter, qualche crepa: prima fase per Conte. Vidal, un dubbio. Antonio diverso? Mi dicono...' -… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Caressa: “Per lo scudetto dico più Napoli che Inter”: Caressa: “Per lo… - TuttoMercatoWeb : Caressa: 'Vidal in quella posizione non convince. Scudetto? Più Napoli che Inter' - bonjovi1982 : @giu10peppe Primi 15 minuti con la coppia Bergomi-Caressa a sottolineare come fosse in difficoltà fisica Maicon e l… -