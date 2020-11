Gruppo multato sul Fumaiolo | ' La libertà ha un prezzo più alto | continueremo a incontrarci'

(Di martedì 17 novembre 2020) Diversi i commenti a sostegno del gesto del gruppetto, ma tanti anche quelli di critica. "Questa non è disobbedienza civile, ma menefreghismo", scrive un commentatore

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo multato

RavennaToday

Un gruppo di cinque ciclisti ha ricevuto una multa di 400 euro a persona per aver pedalato insieme in una delle cosiddette “zone rosse”. I cinque pedalatori si trovavano in Toscana, regione che nell’u ...Una pattuglia dei carabinieri ha fermato un 50enne che stava lasciando il suo comune violando il divieto di mobilità ...