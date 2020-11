Gli auricolari ora diventano un accessorio di lusso. Louis Vuitton ne ha creato un paio ad un prezzo impressionante. (Di martedì 17 novembre 2020) Louis Vuitton, non si fa mancare nessun accessorio di moda, adesso ha creato anche gli auricolari griffati e il prezzo non è di certo accessibile a tutti. Quest’anno la famosa casa di moda Louis Vuitton ha deciso di espandere il raggio di produzione, creando degli auricolari wireless. Proprio nel mese di gennaio infatti il marchio aveva deciso di lanciare questa novità chiamata “Horizon” con varie colorazioni che vanno dalla classica nera alle più vistose con i colori giallo e rosso. Nell’ultimo mese ha deciso di ampliare la gamma di colori e ha messo in commercio una nuova colorazione, ispirata alle ultime collezioni dell’ autunno inverno 20/21, disegnate da Virgil Abloh. Foto: ... Leggi su virali.video (Di martedì 17 novembre 2020), non si fa mancare nessundi moda, adesso haanche gligriffati e ilnon è di certo accessibile a tutti. Quest’anno la famosa casa di modaha deciso di espandere il raggio di produzione, creando degliwireless. Proprio nel mese di gennaio infatti il marchio aveva deciso di lanciare questa novità chiamata “Horizon” con varie colorazioni che vanno dalla classica nera alle più vistose con i colori giallo e rosso. Nell’ultimo mese ha deciso di ampliare la gamma di colori e ha messo in commercio una nuova colorazione, ispirata alle ultime collezioni dell’ autunno inverno 20/21, disegnate da Virgil Abloh. Foto: ...

Angela300564201 : @GioChirilly In terapia intensiva, con i auricolari nelle orecchie! L'altro con gli occhiali da sole, nemmeno a Beautiful! - ziobedo : @Sciandi Gli auricolari, non me ne parli signora mia: si attaccano sempre al cerume! - noitre32 : RT @xenonian1: Certo che uno che si trova in terapia intensiva ha proprio voglia di avere gli auricolari! - xenonian1 : Certo che uno che si trova in terapia intensiva ha proprio voglia di avere gli auricolari! - hovseofm : scusate ma sono l'unic* che di notte in bus non tiene gli auricolari per sentire se qualcuno si sta avvicinando? pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auricolari PS5: gli auricolari Apple saranno compatibili con il DualSense? Tom's Hardware Italia Passa al trail running

Vuoi iniziare a correre sui sentieri? Ecco 6 consigli indispensabili di trail runner professionisti che ti aiuteranno a prepararti al passaggio e a goderti il cambiamento sul terreno.

Redmi AirDots s Mini: auricolari TWS in super offerta su TomTop

In super offerta lampo su Tomtop i fantastici auricolari TWS Redmi AirDots s Mini, pratici e multifunzionali. Andiamo a scoprirli insieme.

Vuoi iniziare a correre sui sentieri? Ecco 6 consigli indispensabili di trail runner professionisti che ti aiuteranno a prepararti al passaggio e a goderti il cambiamento sul terreno.In super offerta lampo su Tomtop i fantastici auricolari TWS Redmi AirDots s Mini, pratici e multifunzionali. Andiamo a scoprirli insieme.