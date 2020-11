Giovane in ospedale per mal di gambe e panico, morta dopo 3 giorni (Di martedì 17 novembre 2020) Lecce, 30enne ricoverata muore pochi giorni dopo e i parenti denunciano l'ospedale. Lamentava dolori e tremori alle gambe, sconosciute le cause. Lecce, 30enne ricoverata muore: cause sconosciute, si indaga su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 17 novembre 2020) Lecce, 30enne ricoverata muore pochie i parenti denunciano l'. Lamentava dolori e tremori alle, sconosciute le cause. Lecce, 30enne ricoverata muore: cause sconosciute, si indaga su Notizie.it.

Riccardopignot1 : volevo fare un ringraziamento particolare a delle persone gentili che eroicamente allontanavano dal negozio di par… - nonsonoCristina : Aneddoto sul ricovero in ospedale n.2 (altro episodio di razzismo): la mia prima compagna di stanza era una ragazza… - nucciooooo : RT @cittasalute_to: Per la prima volta, una giovane paziente 25 anni, affetta da forma di Leucemia Linfoblastica Acuta, refrattaria alla ch… - MdSabini : RT @cittasalute_to: Per la prima volta, una giovane paziente 25 anni, affetta da forma di Leucemia Linfoblastica Acuta, refrattaria alla ch… - cittasalute_to : Per la prima volta, una giovane paziente 25 anni, affetta da forma di Leucemia Linfoblastica Acuta, refrattaria all… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane ospedale Paziente positivo al coronavirus scappa da ospedale di Roma e ruba al supermercato Fanpage.it Un giovane in attesa del tampone ha minacciato un carabiniere

Un ragazzo di 26 anni, positivo al Covid, ha cercato di evitare la fila per effettuare il tampone al drive in di Procida. Il giovane ha insultato i sanitari, danneggiato le ambulanze e minacciato un c ...

Lecce, 30enne ricoverata muore: cause sconosciute, si indaga

Lecce, 30enne ricoverata muore dopo 3 giorni in ospedale. La ragazza lamentava dolori alle gambe, tremolio e un forte stato di panico, sul suo decesso sono in corso indagini e ancora non si conosce la ...

Un ragazzo di 26 anni, positivo al Covid, ha cercato di evitare la fila per effettuare il tampone al drive in di Procida. Il giovane ha insultato i sanitari, danneggiato le ambulanze e minacciato un c ...Lecce, 30enne ricoverata muore dopo 3 giorni in ospedale. La ragazza lamentava dolori alle gambe, tremolio e un forte stato di panico, sul suo decesso sono in corso indagini e ancora non si conosce la ...