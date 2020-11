Giappone-Messico, Lozano in gol: 2-0 (VIDEO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lozano chiude l’amichevole contro il Giappone firmando il gol del 2-0 al 68′. Il Messico si aggiudica l’amichevole di Graz, in Austria, prima con la rete dell’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez e cinque minuti più tardi raddoppia con il gol del giocatore del Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020)chiude l’amichevole contro ilfirmando il gol del 2-0 al 68′. Ilsi aggiudica l’amichevole di Graz, in Austria, prima con la rete dell’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez e cinque minuti più tardi raddoppia con il gol del giocatore del Napoli. SportFace.

NCN_it : #VIDEO – #LOZANO, GOL IN #GIAPPONE-#MESSICO: ECCO LA RETE DELL'ATTACCANTE AZZURRO - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Ecco il goal di Lozano nell’amichevole tra Giappone e Messico:… - sportli26181512 : Napoli, Lozano in gol con il Messico: 2-0 al Giappone: Vittoria per 2-0 contro il Giappone per il Messico: segnano.… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Il gol di Hirving #Lozano, attaccante del #Napoli, in Giappone - Messico - SimoneGuadagnoo : Il gol di Hirving #Lozano, attaccante del #Napoli, in Giappone - Messico -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Messico Giappone Messico, Lozano dà la vittoria ai messicani. In sofferenza Yoshida Sampdoria News 24 Giappone-Messico, Lozano in gol: 2-0 (VIDEO)

Lozano chiude l’amichevole contro il Giappone firmando il gol del 2-0 al 68'. Il Messico si aggiudica l’amichevole di Graz, in Austria, prima con la rete dell’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimene ...

VIDEO – Ecco il goal di Lozano nell’amichevole tra Giappone e Messico

Hirving Lozano a segno con la sua nazionale in Giappone-Messico, amichevole disputata in Austria, vinta 2-0 dai messicani. L'attaccante del Napoli ha ...

Lozano chiude l’amichevole contro il Giappone firmando il gol del 2-0 al 68'. Il Messico si aggiudica l’amichevole di Graz, in Austria, prima con la rete dell’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimene ...Hirving Lozano a segno con la sua nazionale in Giappone-Messico, amichevole disputata in Austria, vinta 2-0 dai messicani. L'attaccante del Napoli ha ...