Galimberti | «Siamo una società disattrezzata psicologicamente ad affrontare le difficoltà»

(Di martedì 17 novembre 2020) Walter Veltroni, sul Corriere della Sera, intervista Umberto. Come al solito, le chiacchierate con il filosofo-antropologo sono sempre molto interessanti. Abbiamo scelto tre estratti, raccomandandovene la lettura integrale. Nella prima parte, con il lockdown di marzo, quella che si era verificata era una sorta di angoscia. Che non è la paura, perché la paura è un ottimo meccanismo di difesa. Vedo un incendio, scappo. Ha come oggetto qualcosa di determinato. Mentre l’angoscia non ha qualcosa di nitido davanti a sé. È quello che provano i bambini quando si spegne la luce nella loro stanzetta e loro non sono ancora addormentati. La sensazione spiacevole di non avere più punti di riferimento. (…) Oggi invece la condizione allora è quella di spaesamento, non più di angoscia. Cosa dobbiamo fare, ...