Elisabetta Gregoraci scontro finale con Dayane: la modella è gelosa? (Di martedì 17 novembre 2020) Inevitabile durante la diretta del GFVIP non mettere a confronto all’interno della casa Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, che negli ultimi giorni si sono allontanate a tal punto che la modella brasiliana ha cominciato a sparlare della conduttrice. La Mello è stata criticata da alcuni coinquilini che le hanno fatto notare la sua incoerenza ma soprattutto il fatto che fare la vittima le porta alcuni vantaggi televisivi: una vera e propria strategia applicata per salvarsi dal televoto. Personaggio ambiguo quello di Dayane, che dopo aver convinto sulla sua amicizia speciale con Adua del Vesco, aver attaccato Fracesco Oppini, ha deciso che fosse il turno di Elisabetta Gregoraci che ha anche provato a consigliarla per recuperare il rapporto con il figlio di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 17 novembre 2020) Inevitabile durante la diretta del GFVIP non mettere a confronto all’interno della casaMello, che negli ultimi giorni si sono allontanate a tal punto che labrasiliana ha cominciato a sparlare della conduttrice. La Mello è stata criticata da alcuni coinquilini che le hanno fatto notare la sua incoerenza ma soprattutto il fatto che fare la vittima le porta alcuni vantaggi televisivi: una vera e propria strategia applicata per salvarsi dal televoto. Personaggio ambiguo quello di, che dopo aver convinto sulla sua amicizia speciale con Adua del Vesco, aver attaccato Fracesco Oppini, ha deciso che fosse il turno diche ha anche provato a consigliarla per recuperare il rapporto con il figlio di ...

QuotidianPost : Elisabetta Gregoraci scontro finale con Dayane: la modella è gelosa? - Notiziedi_it : Arianna David a Mattino 5: “avevo detto ad Elisabetta Gregoraci di stare attenta a Dayane Mello!” | Video Mediaset - GFvip5sondaggi : ?Curiosità GRANDE FRATELLO VIP? Elisabetta Gregoraci arrivò al 24° posto a miss Italia nel 1997 #gfvip - njanmri : RT @viperissimo: Elisabetta che ogni mattina si alza per ultima, ma stamattina è stata la prima. Gregoraci nera come la sua tuta. #gfvip #g… - viperissimo : Elisabetta che ogni mattina si alza per ultima, ma stamattina è stata la prima. Gregoraci nera come la sua tuta.… -