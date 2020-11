Dayane Mello contro Tommaso: “Beve irresponsabilmente”, Zorzi sbotta: “Sei matta nel cervello” (VIDEO) (Di martedì 17 novembre 2020) Dayane Mello accusa Tommaso Zorzi di bere molto Un paio di mesi fa, ovvero quando è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Dayane Messo erano molto uniti. Un’amicizia che è andata pian pian scemando perché tra i due si è messo Francesco Oppini. Infatti, il figlio di Alba Parietti ha stretto un legame particolare con il rampollo meneghino. Ad esempio, nella serata di sabato la modella brasiliana parlando in veranda con Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck si è lamentata del fatto che il gruppo, l’influencer in primis, bevessero molto. “Se sapessero bere, ma non sanno bere. Sono stupidi loro. Spaccano i vetri, poi tagliamo i piedi. Sono bambini, non sanno bere, ma va benissimo ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 17 novembre 2020)accusadi bere molto Un paio di mesi fa, ovvero quando è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello VipMesso erano molto uniti. Un’amicizia che è andata pian pian scemando perché tra i due si è messo Francesco Oppini. Infatti, il figlio di Alba Parietti ha stretto un legame particolare con il rampollo meneghino. Ad esempio, nella serata di sabato la modella brasiliana parlando in veranda con Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck si è lamentata del fatto che il gruppo, l’influencer in primis, bevessero molto. “Se sapessero bere, ma non sanno bere. Sono stupidi loro. Spaccano i vetri, poi tagliamo i piedi. Sono bambini, non sanno bere, ma va benissimo ...

