Coronavirus, irregolarità in Rsa: 59 violazioni, 4 chiusure (Di martedì 17 novembre 2020) Nel corso dell'ultima settimana, i carabinieri dei Nas hanno effettuato 232 ispezioni in Rsa, case di riposo e altre strutture sanitarie e socio-assistenziali. Con la regia del ministero della Salute, i militari hanno riscontrato irregolarità in 37 strutture e contestato 59 violazioni, tra cui 9 di tipo penali e 43 amministrative. Quattro strutture, per via di violazioni particolarmente gravi, sono state soggette a sospensione dell'attività. In 24 casi sono state riscontrate dai Nas violazioni dei protocolli per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, mentre in altri casi è stata contestata l'assenza di piani preventivi contro la pandemia o la loro mancata attuazione. Come se non bastasse, in qualche caso sono scattate sanzioni per la mancanza o l'errato uso di ...

