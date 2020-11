Boxe, quando combatte Mike Tyson? Il grande ritorno a 54 anni contro Roy Jones. Data, programma, regolamento (Di martedì 17 novembre 2020) Mike Tyson combatterà contro Roy Jones Jr. nella notte italiana tra sabato 28 e domenica 29 novembre. Sì, Iron Mike tornerà sul ring a quindici anni di distanza dalla sua ultima apparizione pubblica: sono passati tre lustri dalla sconfitta patita nel 2005 e l’icona della Boxe moderna ha deciso di rimettersi in gioco, per regalare un nuovo spettacolo al grande pubblico che lo ha seguito con tantissimo affetto tra la fine degli anni ’80 e degli anni ’90. Ancora adesso il fuoriclasse statunitense è uno degli sportivi più conosciuti e chiacchierati a livello globale, non soltanto per i suoi successi sportivi ma anche per la vita sopra le righe condotta al ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020)ràRoyJr. nella notte italiana tra sabato 28 e domenica 29 novembre. Sì, Irontornerà sul ring a quindicidi distanza dalla sua ultima apparizione pubblica: sono passati tre lustri dalla sconfitta patita nel 2005 e l’icona dellamoderna ha deciso di rimettersi in gioco, per regalare un nuovo spettacolo alpubblico che lo ha seguito con tantissimo affetto tra la fine degli’80 e degli’90. Ancora adesso il fuoriclasse statunitense è uno degli sportivi più conosciuti e chiacchierati a livello globale, non soltanto per i suoi successi sportivi ma anche per la vita sopra le righe condotta al ...

Mike Tyson, che fisico bestiale a 54 anni. Il ritorno sul ring dopo 15 anni: sfiderà Roy Jones Jr il 28 novembre

