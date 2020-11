Avete notato l’omaggio ad Apollo 13 nell’ultimo episodio di The Mandalorian? (Di martedì 17 novembre 2020) Tranquilli: anche se non Avete visto l’ultimo episodio di The Mandalorian, il capitolo 11 disponibile su Disney+ a partire da venerdì 13 novembre, non risulterà uno spoiler sapere che il cacciatore di taglie ha parecchi problemi con la sua nave spaziale. Infatti, nella terza puntata della seconda stagione, lo vediamo provare un atterraggio di emergenza – con il suo Razorcrest – sulla luna di Trask. La sequenza dell’arrivo sul pianeta è alquanto turbolenta, con l’astronave che entra nell’atmosfera blu prima di diventare incandescente e tentare una brusca frenata. Vi suona familiare? Ad alcuni una scena di questo tipo ha fatto accendere improvvisi ricordi: delle immagini del tutto simili, infatti, appaiono in Apollo 13. Il film del 1995 racconta la ... Leggi su wired (Di martedì 17 novembre 2020) Tranquilli: anche se nonvisto l’ultimodi The, il capitolo 11 disponibile su Disney+ a partire da venerdì 13 novembre, non risulterà uno spoiler sapere che il cacciatore di taglie ha parecchi problemi con la sua nave spaziale. Infatti, nella terza puntata della seconda stagione, lo vediamo provare un atterraggio di emergenza – con il suo Razorcrest – sulla luna di Trask. La sequenza dell’arrivo sul pianeta è alquanto turbolenta, con l’astronave che entra nell’atmosfera blu prima di diventare incandescente e tentare una brusca frenata. Vi suona familiare? Ad alcuni una scena di questo tipo ha fatto accendere improvvisi ricordi: delle immagini del tutto simili, infatti, appaiono in13. Il film del 1995 racconta la ...

Nella terza puntata della seconda stagione di The Mandalorian la regista Bryce Dallas Howard ha voluto celebrare uno dei capolavori del padre Ron Howard. La cosa non è sfuggita a un attento fan, che h ...

