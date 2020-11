The Crown fa andare su tutte le furie la regina Elisabetta (Di lunedì 16 novembre 2020) “The Crown 4”: le immagini della serie Netflix sfoglia la gallery Le prime tre serie della popolare serie televisiva non avevano raccolto particolari critiche a palazzo, che si era limitato a commentare con un sorriso le trame da soap opera e i ritratti scandalosi. E questo nonostante Filippo fosse rimasto piuttosto irritato dalle insinuazioni fatte proprio nelle prime stagioni riguardo le sue presunte infedeltà. Una pazienza che si è persa, invece, per la quarta serie, dal 15 novembre disponibile su Netflix e che ha scatenato la furia della regina e di tutto il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 novembre 2020) “The4”: le immagini della serie Netflix sfoglia la gallery Le prime tre serie della popolare serie televisiva non avevano raccolto particolari critiche a palazzo, che si era limitato a commentare con un sorriso le trame da soap opera e i ritratti scandalosi. E questo nonostante Filippo fosse rimasto piuttosto irritato dalle insinuazioni fatte proprio nelle prime stagioni riguardo le sue presunte infedeltà. Una pazienza che si è persa, invece, per la quarta serie, dal 15 novembre disponibile su Netflix e che ha scatenato la furia dellae di tutto il ...

