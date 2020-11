Regione Lazio, ricorso contro sentenza Tar (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – La Regione Lazio ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio che “non tiene conto di un quadro di forte evoluzione del ruolo dei medici di medicina generale nel contrasto alla pandemia ed arriva dopo 8 mesi dalle modalità organizzative messe in atto che finora hanno consentito al Lazio di essere nella cosiddetta zona ‘gialla’”.“Nel Lazio vi sono oltre 60 mila persone in isolamento domiciliare ed è tecnicamente impossibile gestirle unicamente con le Usca-r”, sottolinea l’Unità di crisi della Regione. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – Laricorre al Consiglio di Statoladel Tar delche “non tiene conto di un quadro di forte evoluzione del ruolo dei medici di medicina generale nel contrasto alla pandemia ed arriva dopo 8 mesi dalle modalità organizzative messe in atto che finora hanno consentito aldi essere nella cosiddetta zona ‘gialla’”.“Nelvi sono oltre 60 mila persone in isolamento domiciliare ed è tecnicamente impossibile gestirle unicamente con le Usca-r”, sottolinea l’Unità di crisi della. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

virginiaraggi : Vergognoso like del consigliere della Lega Giannini a commento su Fb 'speriamo casa Zingaretti sia infetta”. Piena… - fattoquotidiano : Lazio, il Tar ferma i medici di famiglia: niente cure a casa dei pazienti Covid. “Il loro ruolo non lo prevede”. Ri… - ilfoglio_it : Il Lazio è per ora riuscito a reggere l'urto della seconda ondata di #Covid19. Gianluca De Rosa ha indagato sui mer… - ciccioing : @SaluteLazio È importante solo sulla carta. I vaccini antinfluenzale sono finiti e chiamo il mio medico di base tut… - AnsaRomaLazio : Covid: Regione Lazio, ricorso contro sentenza Tar. 'Arriva dopo 8 mesi organizzazione che ci consente zona gialla'… -