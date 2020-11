Oroscopo di Lunedì 16 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 novembre 2020)DEL GIORNO16Ariete Una settimana triste, ma solo per il 3° decano. Ma ho anche delle buone notizie, i tuoi progetti diventeranno realtà nel 2021. La ruota girerà a tuo favore, ma devi aspettare ancora un po’! Le dissonanze che colpiranno Venere questa settimana potrebbero influenzare le tue relazioni emotive, sia con il tuo coniuge che con uno dei tuoi genitori. Quest’ultimo potrebbe avere un preoccupante problema di salute. Toro 1° decano, oggi e domani sarai come una batteria elettrica, non sopporterai che nulla ti venga imposto e che tutti vengano licenziati. Ma come vi ho detto prima, è il vostro bisogno di indipendenza che è in questione, è in corso da molto tempo e immagino che molti di voi siano stati in grado di ...