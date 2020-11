Manovra: via libera del Consiglio dei ministri, 38 miliardi per l’emergenza Covid-19, interventi per il Sud (Di lunedì 16 novembre 2020) La Manovra risente della composizione del Consiglio dei ministri e delle fasce di elettori, soprattutto del M5S, la maggior parte degli interventi e degli aiuti vanno al sud Leggi su firenzepost (Di lunedì 16 novembre 2020) Larisente della composizione deldeie delle fasce di elettori, soprattutto del M5S, la maggior parte deglie degli aiuti vanno al sud

Tre miliardi per l'assegno unico alle famiglie, blocco dei licenziamenti e proroga cig fino al 31 marzo, decontribuzione per chi assume giovani e donne. Il testo dovrà essere approvato dal Parlamento ...

Manovra, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo

(Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della manovra da inserire in Legge di Bilancio. È quanto riferisce Ansa riportando le parole del ministro per i Rapporti con il ...

