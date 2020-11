“Ma lo ha chiesto lui”. Elisabetta Gregoraci, dal GF Vip la bomba su Flavio Briatore (Di lunedì 16 novembre 2020) L’entrata di Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5, com’era previsto, ha dato il via ad una pioggia di rivelazioni sul suo conto. Gli scheletri nell’armadio non hanno tardato ad arrivare, dal suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore agli ormai celeberrimi colpetti al cuore. Pierpaolo Pretelli ultimamente ha risentito di questa situazione: troppi segreti e poche conferme. Bisogna ammettere che però Elisabetta Gregoraci abbia affilato le unghie da quando Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso nello spiato appartamento del GF Vip 5. L’icona di fascino calabrese sembra molto più sciolta e frizzantina del solito, tanto da lasciarsi andare a qualche scottante confessione. Un indizio? Il protagonista dell’inedito ed inatteso scoop è ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 16 novembre 2020) L’entrata dial GF Vip 5, com’era previsto, ha dato il via ad una pioggia di rivelazioni sul suo conto. Gli scheletri nell’armadio non hanno tardato ad arrivare, dal suo rapporto con l’ex maritoagli ormai celeberrimi colpetti al cuore. Pierpaolo Pretelli ultimamente ha risentito di questa situazione: troppi segreti e poche conferme. Bisogna ammettere che peròabbia affilato le unghie da quando Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso nello spiato appartamento del GF Vip 5. L’icona di fascino calabrese sembra molto più sciolta e frizzantina del solito, tanto da lasciarsi andare a qualche scottante confessione. Un indizio? Il protagonista dell’inedito ed inatteso scoop è ...

FiorellaMannoia : Questi uomini non si piegano, a nessuno e li svergognano. Gino Strada: “Governo mi ha chiesto impegno in Calabria,… - chetempochefa : 'La Ong ha chiesto alla Guardia costiera italiana l'evacuazione per motivi sanitari di Youssef,ma per Youssef è tro… - marattin : Ho chiesto che il database dei 21 indicatori (utilizzati per indice rischiosità) sia reso accessibile a tutti e che… - lee__van : @aliberti_p @minavizovic @Bibibobibox @AStramezzi Ma perfavore, ho chiesto fonte e parlate del nulla che è l'equiva… - NandoPiscopo1 : @felice_119 @Zorochan_1 @Liguglia Certo Ma seguite bene la 'stampa' delle ultime settimane Siamo passati da ha ch… -