Il TAR del Lazio: i positivi non saranno curati dai medici di base

A seguito di un ricorso del Sindacato dei medici Italiani contro alcuni provvedimenti della Regione Lazio, il TAR del Lazio si è oggi pronunciato. Il tema scottante che ha provocato l'acceso dibattito è collegato alla gestione e cura dei pazienti Covid: andava a sovraccaricare i medici di medicina Generale. 

La sentenza

Secondo il Tribunale Amministrativo, "L'affidamento ai medici di medicina generale del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid risulta in contrasto con la normativa emergenziale". Infatti: "I medici di medicina generale risultano investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid del tutto impropria, che per legge dovrebbe spettare unicamente alle ...

