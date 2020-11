Fiorentina, Prandelli: “Unico obiettivo ora è crescere come squadra e mentalità” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Se la Fiorentina è da Champions? Ha ottime potenzialità e un motore interessante, dobbiamo capire la strada da percorrere assieme. L’unico obiettivo è crescere insieme, come squadra e mentalità, poi strada facendo vedremo. Non si può avere un obiettivo preciso quando una squadra non è ancora un gruppo solido“. Queste le parole di Cesare Prandelli, nuovo tecnico della Fiorentina subentrato a Iachini, in un’intervista ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai RadioUno. “In attacco abbiamo tre giocatori con ottime qualità” ha spiegato Prandelli, “l’importante è che non pensino siano già ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) “Se laè da Champions? Ha ottime potenzialità e un motore interessante, dobbiamo capire la strada da percorrere assieme. L’unicoinsieme,e mentalità, poi strada facendo vedremo. Non si può avere unpreciso quando unanon è ancora un gruppo solido“. Queste le parole di Cesare, nuovo tecnico dellasubentrato a Iachini, in un’intervista ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai RadioUno. “In attacco abbiamo tre giocatori con ottime qualità” ha spiegato, “l’importante è che non pensino siano già ...

