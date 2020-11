Domani lezioni prof davanti ai licei a Firenze e Faenza (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – Prime lezioni all’aperto dei docenti che prendono parte alle mobilitazioni davanti alle scuole promosse dagli studenti e dal Comitato Priorità alla scuola, che si battono per la ripresa della scuola in presenza. Domani a Faenza, dalle ore:12 alle 12.45, al Liceo Torricelli Ballardini, in via Santa Maria dell’Angelo, la professore Gloria Ghetti terrà la lezione di storia nel primo cortile interno. La lezione sarà in diretta dalla pagina di Priorità alla Scuola. A Firenze, dalle 9.30 alle 10.30, davanti al liceo scientifico Castelnuovo, in via della Colonna, la professoressa Maria Angela Vitali terrà la lezione di fisica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – Primeall’aperto dei docenti che prendono parte alle mobilitazionialle scuole promosse dagli studenti e dal Comitato Priorità alla scuola, che si battono per la ripresa della scuola in presenza., dalle ore:12 alle 12.45, al Liceo Torricelli Ballardini, in via Santa Maria dell’Angelo, laessore Gloria Ghetti terrà la lezione di storia nel primo cortile interno. La lezione sarà in diretta dalla pagina di Priorità alla Scuola. A, dalle 9.30 alle 10.30,al liceo scientifico Castelnuovo, in via della Colonna, laessoressa Maria Angela Vitali terrà la lezione di fisica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

