Covid, l’epidemiologo Spiteri: “Per liberarcene serviranno anni” (Di lunedì 16 novembre 2020) Covid, l’epidemiologo Spiteri: “Per liberarcene serviranno anni” “Dalla pandemia da Covid-19 usciremo in tempi lunghi: se avremo vaccini efficaci, non solo nei giovani ma anche negli anziani, abbastanza dosi per tutti e la disponibilità delle persone a vaccinarsi, nel prossimo anno faremo passi importanti per uscire dalla pandemia. Ma non penso che riusciremo ancora ad abbracciarci o a liberarci dalle mascherine”: in un’intervista a Repubblica, l’epidemiologo Gianfranco Spiteri – di Malta, ma che lavora all’Ecdc (European Centre for Disease Control) a Stoccolma – ha spiegato che ci vorranno ancora anni prima di liberarci definitivamente del Coronavirus. “La seconda ondata – ha aggiunto – era ... Leggi su tpi (Di lunedì 16 novembre 2020), l’epidemiologo: “Peranni” “Dalla pandemia da-19 usciremo in tempi lunghi: se avremo vaccini efficaci, non solo nei giovani ma anche negli anziani, abbastanza dosi per tutti e la disponibilità delle persone a vaccinarsi, nel prossimo anno faremo passi importanti per uscire dalla pandemia. Ma non penso che riusciremo ancora ad abbracciarci o a liberarci dalle mascherine”: in un’intervista a Repubblica, l’epidemiologo Gianfranco– di Malta, ma che lavora all’Ecdc (European Centre for Disease Control) a Stoccolma – ha spiegato che ci vorranno ancora anni prima di liberarci definitivamente del Coronavirus. “La seconda ondata – ha aggiunto – era ...

lacittanews : Gianfranco Spiteri dell’Ecdc ha studiato come la malattia è entrata in Europa. Le origini in Cina risalgono all’aut… - antonellazacca4 : #RT non veritiero Covid, Toscana zona rossa, l'epidemiologo Voller: 'Salto troppo repentino' - ElvanaBilalaj : Covid, Toscana zona rossa, l'epidemiologo Voller: 'Salto troppo repentino' - infoitinterno : Covid, Toscana zona rossa, l'epidemiologo Voller: 'Salto troppo repentino' - juvemyheart : RT @rep_firenze: Covid, Toscana zona rossa, l'epidemiologo Voller: 'Salto troppo repentino' [di Maria Cristina Carratù] [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’epidemiologo «Avvocati zittiti ai processi» Protesta della Camera penale Il Gazzettino