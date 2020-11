Casandrino, rapina una pizzeria e spara a due persone. In manette 56enne. IL NOME (Di lunedì 16 novembre 2020) Casandrino: rapina una pizzeria e spara per coprirsi la fuga. ferisce due persone ma viene bloccato da carabiniere libero dal servizio. In manette 56enne. E’ entrato in una pizzeria di Via Paolo Borsellino a Casandrino, arma in pugno, e ha portato via i contanti che erano in cassa. Uno dei proprietari ha provato a fermarlo e si è beccato un colpo di pistola di striscio alla mano. Il rapinatore è fuggito e per coprirsi la ritirata ha esploso altri colpi contro il proprietario che lo ha inseguito. I proiettili hanno danneggiato un’auto in sosta e un contatore del gas di un’abitazione. Un altro colpo è stato esploso e ha ferito di striscio anche un altro dipendente della ... Leggi su 2anews (Di lunedì 16 novembre 2020)unaper coprirsi la fuga. ferisce duema viene bloccato da carabiniere libero dal servizio. In. E’ entrato in unadi Via Paolo Borsellino a, arma in pugno, e ha portato via i contanti che erano in cassa. Uno dei proprietari ha provato a fermarlo e si è beccato un colpo di pistola di striscio alla mano. Iltore è fuggito e per coprirsi la ritirata ha esploso altri colpi contro il proprietario che lo ha inseguito. I proiettili hanno danneggiato un’auto in sosta e un contatore del gas di un’abitazione. Un altro colpo è stato esploso e ha ferito di striscio anche un altro dipendente della ...

