Black Panther 2: Marvel non resusciterà Chadwick Boseman in versione digitale (Di lunedì 16 novembre 2020) La produttrice di Black Panther ha smentito le voci che volevano il ritorno di Chadwick Boseman in versione digitale in Black Panther 2. Black Panther 2 non riporterà in vita Chadwick Boseman attraverso il suo doppio digitale. La rassicurazione arriva direttamente da Marvel, per la precisione dalla produttrice esecutiva di Black Panther Victoria Alonso. La produttrice dell'MCU ha negato fermamente i rumor circolati di recente sulla possibilità di usare una versione digital double di Chadwick Boseman per il sequel in programma dopo la morte improvvisa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020) La produttrice diha smentito le voci che volevano il ritorno diinin2.2 non riporterà in vitaattraverso il suo doppio. La rassicurazione arriva direttamente da, per la precisione dalla produttrice esecutiva diVictoria Alonso. La produttrice dell'MCU ha negato fermamente i rumor circolati di recente sulla possibilità di usare unadigital double diper il sequel in programma dopo la morte improvvisa ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Panther 2: Marvel non resusciterà Chadwick Boseman in versione digitale - Barbaga3Gaetano : Il commovente gesto di Black Panther, il cane che cerca di “rianimare” e salvare un gatto investito d…… - 3cinematographe : #BlackPanther 2: #ChadwickBoseman non verrà ricreato in digitale - ClaudiaZol2 : RT @Animal_Genocide: #cina: Il commovente gesto di Black Panther, il cane che cerca di “rianimare” e salvare un gatto investito da un’auto.… - loukisstab : @Latawika Compare in thor si! Black Panther devi vederlo dopo Ragnarok credo. Io infatti il primo spiderman devo recuperarlo..sigh -