Napoli: folla in strada, lockdown a metà. E nei supermercati scaffali già vuoti (Di lunedì 16 novembre 2020) È un lockdown a metà. Napoli si presenta a due facce, nel primo giorno di zona rossa. Da un lato, migliaia di cittadini a passeggio al Vomero, a Chiaia e al centro storico tra i negozi... Leggi su ilmattino (Di lunedì 16 novembre 2020) È una metà.si presenta a due facce, nel primo giorno di zona rossa. Da un lato, migliaia di cittadini a passeggio al Vomero, a Chiaia e al centro storico tra i negozi...

petergomezblog : Ospedali sempre più pieni, ma da Firenze a Napoli e Bari folla per le vie del centro - fattoquotidiano : Folla sul lungomare in Lazio e a Napoli. Sabato 944 multe per violazione delle regole: 110 positivi denunciati, era… - SkyTG24 : Covid, a Napoli folla sul lungomare e ristoranti pieni - RosaConte20 : Napoli: folla in strada, lockdown a metà. E nei supermercati scaffali già vuoti - GrossoMarty494 : RT @ciropellegrino: Non è vero che siamo finiti in #zonarossa per la folla al lungomare di #napoli: più focolai e % affollamento ospedali… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli folla Napoli: folla in strada, lockdown a metà. E nei supermercati scaffali già vuoti Il Mattino L'Abruzzo verso il lockdown: chiuse scuole e centri commerciali

L'Abruzzo verso il lockdown: nelle prossime ore, come riporta l’Ansa, il governatore Marco Marsilio dovrebbe firmare un'ordinanza che prevede, tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo ...

Zona rossa in Campania, il Ministro Speranza: “Decisivi i prossimi 10 giorni”

Zona rossa in Campania, il Ministro Roberto Speranza: "Decisivi i prossimi 10 giorni". Il titolare del dicastero ha rilasciato un'intervista alla Stampa ...

L'Abruzzo verso il lockdown: nelle prossime ore, come riporta l’Ansa, il governatore Marco Marsilio dovrebbe firmare un'ordinanza che prevede, tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo ...Zona rossa in Campania, il Ministro Roberto Speranza: "Decisivi i prossimi 10 giorni". Il titolare del dicastero ha rilasciato un'intervista alla Stampa ...