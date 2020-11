Italia U21 agli Europei | battuto il Lussemburgo e pass conquistato

(Di domenica 15 novembre 2020) Qual. Euro U21,0-4: la vittoria consenteAzzurrini di conquistare ilper la competizione continentale. DIFFEREDANGE () – Qual. Euro U21,0-4. Missione compiuta per gli Azzurrini di Paolo Nicolato. Gabbia e compagni hanno superato gli avversari a Differedange e ottenuto ilper la competizione continentale. Una fase finale molto diversa rispetto alato. La fase a gironi si disputerà a marzo, mentre bisognerà aspettare qualche settimana per le partite ad eliminazione diretta. Qual. Euro U21,0-4: doppietta di Scamacca0-4 Marcatori: ...

DiMarzio : La formazione di #Nicolato: se l'#Italia vince è qualificata agli Europei #U21 - AntoVitiello : 16 convocati #Milan Italia: Donnarumma, Calabria, Tonali Under21: Gabbia, Colombo Belgio: Saelemaekers Turchia: C… - sportface2016 : Gli highlights e i gol di #LussemburgoItalia 0-4, Qualificazioni #EuropeiU21 2021 - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Poker al Lussemburgo, Italia U21 agli Europei. Per Pinamonti gol e giallo pesante - OA_Sport : Calcio, Qualificazioni Europei U21 2021: l’Italia cala il poker a domicilio al Lussemburgo e centra il pass -

Ultime Notizie dalla rete : Italia U21

Abbiamo fatto un lavoro importante, non l’ho vissuto come un obiettivo facile“. Lo ha detto il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, dopo la vittoria contro il Lussemburgo che vale l’accesso alla ...La doppietta di Scamacca e le reti di Pinamonti e Marchizza hanno regalato il traguardo a Nicolato con un turno d’anticipo ...