Il governo non chiarisce: si può andare a caccia? Berlato (FdI): “Faccia una circolare, subito” (Di domenica 15 novembre 2020) “Siamo costretti ancora una volta ad intervenire per fare chiarezza su delle questioni che le istituzioni non vogliono chiarire. Da molte parti d’Italia ci arrivano richieste da parte di cacciatori che ci chiedono come doversi comportare a seconda dell’attribuzione alla loro regione di zona gialla, arancione o rossa. Abbiamo sollecitato in più occasioni le regioni italiane a fare chiarezza, ma le regioni italiane si trincerano dietro il vergognoso silenzio del governo che, magari per motivi ideologici, non vuole emanare una circolare interpretativa chiara che sancisca in maniera inequivocabile qual è il comportamento che i cacciatori devono tenere in tutto il territorio nazionale”. L’accusa arriva da Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 15 novembre 2020) “Siamo costretti ancora una volta ad intervenire per fare chiarezza su delle questioni che le istituzioni non vogliono chiarire. Da molte parti d’Italia ci arrivano richieste da parte ditori che ci chiedono come doversi comportare a seconda dell’attribuzione alla loro regione di zona gialla, arancione o rossa. Abbiamo sollecitato in più occasioni le regioni italiane a fare chiarezza, ma le regioni italiane si trincerano dietro il vergognoso silenzio delche, magari per motivi ideologici, non vuole emanare unainterpretativa chiara che sancisca in maniera inequivocabile qual è il comportamento che itori devono tenere in tutto il territorio nazionale”. L’accusa arriva da Sergio, europarlamentare di Fratelli ...

TizianaFerrario : Insopportabile il comportamento di alcuni governatori che attaccano il governo. Pensano + alla loro poltrona che… - GiuliaGrilloM5S : Il caos non lo genera il Governo, ma chi prima annuncia misure draconiane per scongiurare il peggio e, quando la su… - gennaromigliore : Aiutare chi è davvero in difficoltà è una priorità del Governo. Ma non sono misure come il #Redditodicittadinanza l… - peppegiustolisi : Positivo al #Covid19 viola la quarantena per andare dall'amante, la donna non gli apre, lo denuncia e i carabinieri… - MichelottiMarco : RT @massimogara: #Governo, #Conte, ministro #Gualtieri non rispettano la Legge di Contabilità dello Stato -

Ultime Notizie dalla rete : governo non Rossi difende il governo: "Non si faccia disorientare dalle proteste di qualche governatore" Il Tirreno Germania, lo spot anti-Covid sugli eroi della guerra 2020. "Noi, pigri come procioni"

La geniale campagna del governo tedesco, a metà tra l'ironico e l'epico, con una finta testimonianza dal futuro di un sopravvissuto alla pandemia ...

Oltre 500 negozi costretti a chiudere in Versilia senza lo shopping delle feste di Natale

Commercianti vorrebbero la riapertura entro l’8 dicembre: «È necessario lo spostamento anche tra i Comuni» VIAREGGIO. Ristori. La parola che di più viene utilizzata tra i commercianti versiliesi che d ...

La geniale campagna del governo tedesco, a metà tra l'ironico e l'epico, con una finta testimonianza dal futuro di un sopravvissuto alla pandemia ...Commercianti vorrebbero la riapertura entro l’8 dicembre: «È necessario lo spostamento anche tra i Comuni» VIAREGGIO. Ristori. La parola che di più viene utilizzata tra i commercianti versiliesi che d ...