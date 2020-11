Rapina in banca a Milano, malviventi in fuga dalle fognature (Di martedì 3 novembre 2020) La Rapina si è verificata in una filiale della banca Credit Agricole a Milano. Immediato l’intervento della polizia che ha circondato la zona Fonte Instagram – @tgcom24Le cattive notizie in Lombardia sembrano non finire mai. Oltre alla drammatica situazione relativa al covid-19, la regione ha dovuto far conto con un altro evento piuttosto inquietante. A Milano è andata in scena una Rapina in banca. Una banda composta da tre malviventi ha preso d’assalto una filiale della Credit Agricole. Una volta messe le mani sulla refurtiva sembra che abbiano preso in ostaggio i dipendenti. Non è ancora possibile sapere se all’interno ci fossero anche dei clienti vista che l’irruzione è avvenuta praticamente ... Leggi su chenews (Di martedì 3 novembre 2020) Lasi è verificata in una filiale dellaCredit Agricole a. Immediato l’intervento della polizia che ha circondato la zona Fonte Instagram – @tgcom24Le cattive notizie in Lombardia sembrano non finire mai. Oltre alla drammatica situazione relativa al covid-19, la regione ha dovuto far conto con un altro evento piuttosto inquietante. Aè andata in scena unain. Una banda composta da treha preso d’assalto una filiale della Credit Agricole. Una volta messe le mani sulla refurtiva sembra che abbiano preso in ostaggio i dipendenti. Non è ancora possibile sapere se all’interno ci fossero anche dei clienti vista che l’irruzione è avvenuta praticamente ...

rtl1025 : ?? Una #rapina è in corso all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a #Milano. La polizia ha circondato la fil… - Agenzia_Ansa : Rapina in banca a Milano, dipendenti in ostaggio FOTO #ANSA - TgLa7 : Rapina in banca a Milano, polizia circonda agenzia - Tomas1374 : RT @Open_gol: Illese le persone all'interno della filiale di piazza Ascoli, mentre la polizia ha transennato l'area dando la caccia ai band… - MaxLandra : RT @ilGatt0Pardo: Rapina in banca a Milano: ladri fuggono con il bottino passando dalle fogne. Io indagherei negli ambienti di Forza Nuova… -