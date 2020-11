L’operazione Coronavirus va di pari passo con l’agenda nanotecnologica

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 3 novembre 2020) L’agenda delle nanotecnologie – che coinvolge il posizionamento di minuscoli sensori, dispositivi e macchine misurati in nanometri all’interno del corpo umano – sta ricevendo una spinta dall’attuale pandemia che etichettiamo come Operazione. Abbiamo già discusso la possibilità che i prossimi vaccini COVID possano incorporare la nanotecnologia finanziata dalla DARPA chiamata idrogel, un biosensore che monitorerebbe il corpo oltre a inviare e ricevere informazioni alla Smart Grid 5G. Tuttavia c’è molto, molto di più in questa storia. I cospiratori del NWO non solo hanno pianificato questa truffa da decenni , ma hanno anche pianificato l’ agenda nanotech per molto tempo; ora, con l’avvento del COVID, le due agende si stanno ...