La figlia di Proietti: “Il dolore è forte, il lutto è di tutti” (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA – “Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata“. Si apre così il lungo post sui social con cui Carlotta Proietti, figlia di Gigi, scomparso a 80 anni a causa di problemi cardiaci, ringrazia quanti hanno voluto mandare un messaggio di affetto per il papà. Leggi su dire (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA – “Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata“. Si apre così il lungo post sui social con cui Carlotta Proietti, figlia di Gigi, scomparso a 80 anni a causa di problemi cardiaci, ringrazia quanti hanno voluto mandare un messaggio di affetto per il papà.

