"William segretamente malato in aprile": il Palazzo non commenta (Di lunedì 2 novembre 2020) William avrebbe contratto il Covid-19 lo scorso aprile e avrebbe avuto seri problemi di respirazione. Ma avrebbe deciso di mantenere segreta la sua malattia per non allarmare il Paese che stava vivendo il momento più buio della pandemia. Secondo le indiscrezioni trapelate, il Duca di Cambridge sarebbe risultato positivo nello stesso periodo in cui suo padre Carlo e il Primo Ministro, Boris Johnson stavano lottando contro il Coronavirus. Da Buckingham Palace, nessuna reazione. Evidentemente, la Corona non ritiene necessario commentare l'indiscrezione, atteggiamento che di solito tiene quando le notizie sulla Famiglia Reale sono prive di fondatezza. Anche se fosse vero che William è stato contagiato, il marito di Kate Middleton ora sta benissimo e per il momento gode di ottima salute, come dimostrano le numerose visite e gli impegni cui ha tenuto fede ...

