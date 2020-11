Vuelta 2020 | quattordicesima tappa | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Mercoledì 4 novembre è il giorno delladella, lunga 204,7 chilometri da Lugo ad Ourense. Una frazione mossa lungo le terre della Galizia, sulla carta perfetta per le fughe nel giorno dopo l’importante cronometro del Mirador de Ezaro. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, con dirette aggiornate e classifiche che non vi faranno perdere nulla dellaE TV – La partenza dellaè prevista per le ore 12:00, mentre gli organizzatori hanno programmato l’arrivo ad Ourense tra le 17:00 e le 17:30 in base alla mediaa. Latv è affiad Eurosport ...